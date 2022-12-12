Парикмахер назвала главные ошибки при окрашивании волос

Парикмахер Джина Ривера: окрашивание волос в темные цвета визуально старит

Парикмахер и основательница салона красоты Phenix Salon Suites в Англии Джина Ривера назвала главные ошибки при окрашивании волос. Соответствующий материал появился на сайте издания She Finds.

В первую очередь специалист призвала читательниц избегать темных цветов. «Имейте в виду, что более темные оттенки, как правило, делают черты лица резкими и визуально старят, а также могут создавать тени, которые могут отвлекать», — сказала она и отметила, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с колористом для выбора правильного оттенка, который соответствовал бы тону кожи.

Эксперт посоветовала женщинам старше 40 лет не окрашивать волосы самостоятельно, поскольку во время данного процесса многие совершают ошибки. «Мое правило номер один — никогда не браться за то, что должен делать профессионал, особенно когда речь идет о ваших волосах», — заявила она и пояснила, что неправильное применение красителей может привести к повреждению прядей.

В октябре бьюти-редактор журнала The Voice Александра Борисова перечислила россиянкам старящие ошибки при укладке волос. Журналист отнесла к ухудшающим женскую внешность прическам выпрямленные пряди ниже плеч, которые подчеркивают возрастные изменения лица, а также прямой пробор.