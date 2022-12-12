Захарова высказалась о покинувших Россию иноагентах

Захарова словами «их никто не выгонял» высказалась о покинувших Россию иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отъезд из России на фоне спецоперации на Украине граждан, признанных Минюстом РФ иностранными агентами. На эту тему дипломат высказалась в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видео доступно на YouTube.

«Я вижу удивительное совпадение: как только началась специальная военная операция, те, кого объявляли иноагентами, очень многие из них взяли чемоданы и отъехали. Видимо, по месту своей настоящей прописки, работы или своего какого-то интереса», — заявила Захарова и добавила, что таких граждан «никто не выгонял» из России.

Помимо того, по словам дипломата, многие из иноагентов покидали страну на фоне введенных Западом ограничений в отношении российских банковских счетов и выдачи виз. Однако при этом, как сочла Захарова, эмигрировавшие смогли быстро наладить жизнь за границей. «У них как-то все — раз! — и выстроилось. (...) И оказывается, все там есть уже, все готово», — сочла официальный представитель МИД.

Ранее президент Владимир Путин высказался о людях, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине. Глава государства не стал давать оценку эмигрантам, однако отметил, что некоторые люди могут считать, что Россия — не их страна.