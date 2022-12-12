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20:42, 12 декабря 2022Путешествия

Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны

В Катаре футбольным фанатам запретили носить исламскую одежду в барах

Фото: Shutterstock

Футбольным фанатам, приехавшим болеть за любимые сборные на чемпионат мира по футболу в Катар, запретили пить пиво и другие алкогольные напитки в традиционной исламской одежде и появляться в ней в барах. Об этом пишет Express.

Представитель Верховного комитета Катара предупредил, что туристы не должны носить традиционную мужскую одежду мусульманской страны — кандуру и гутру, в отелях и барах, где продается алкоголь. Согласно катарским правилам, ношение исламской одежды в ночных клубах также запрещено.

Владелец пивного бара, не пожелавший назвать свое имя, рассказал, что пытается быть «справедливым» по отношению к туристам. Так, болельщикам разрешается носить традиционную одежду всех цветов, за исключением белого.

В ноябре международная федерация футбола (ФИФА) запретила болельщикам наряжаться крестоносцами на чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что такие костюмы в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам.

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Дарья Рыбак
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