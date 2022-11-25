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16:57, 25 ноября 2022Спорт

Болельщикам на ЧМ в Катаре запретили наряжаться крестоносцами

Болельщикам ЧМ в Катаре запретили наряжаться крестоносцами, чтобы не оскорблять мусульман

Фото: John Sibley / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила болельщикам наряжаться крестоносцами на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает The Times.

«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам», — сказано в заявлении ФИФА. Ранее на протяжении почти 20 лет на стадионах мундиаля появлялась группа английских фанатов в кольчугах и с щитами с крестом святого Георгия.

18 ноября ФИФА под давлением властей Катара также запретила продажу пива на стадионах во время чемпионата, поскольку в стране запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах. 21 ноября стало известно, что все нереализованное пиво получит страна-победитель мундиаля.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Финал турнира состоится 18 декабря. Действующим чемпионом является сборная Франции.

Андрей Стрельцов
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