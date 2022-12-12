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19:10, 12 декабря 2022Силовые структуры

Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка

В Красноярске пьяные россияне жестоко избили 17-летнего юношу

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Красноярском крае перед судом предстанут трое местных жителей 25, 26 и 27 лет, обвиняемые в жестоком избиении подростка. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 мая россияне распивали алкоголь в частном доме Красноярска. Сидя у окна, один из них заметил незнакомого 17-летнего юношу, который шел к себе домой по прилегающей территории домовладения. Это трое хулиганов использовали в качестве повода для конфликта. Мужчины нанесли своей жертве множество ударов руками и ногами по голове и телу.

Позже молодому человеку оказали помощь, а злоумышленников задержали и отправили под домашний арест. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 мая сообщалось, что в Москве задержали мужчину, откусившего своему товарищу часть уха в ходе ссоры.

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Владимир Седов
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