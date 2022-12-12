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15:29, 12 декабря 2022Культура

Экс-солистка «Серебра» рассказала про абьюз и расставание с британским рэпером

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук рассталась с британским рэпером Slowthai
Катя Кищук

Катя Кищук. Кадр: GQ Russia / YouTube

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук сообщила в своем Telegram-канале, что рассталась с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон). Позднее она удалила свои публикации, их цитирует The Flow.

Она рассказала про абьюз и последующее расставание с музыкантом. Она выложила пост про неглект — вид психологического насилия, при которой человек систематически игнорирует жизненно важные потребности зависящей от него жертвы.

«Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один единственный человек. И самое главное — ты должен быть в чем-то ограничен. Либо в финансах, либо в языке, либо в том, что рядом нет семьи. Ты должен быть в слабой позиции, чтобы этот абьюз произошел», — отметила артистка.

По ее словам, музыкант купил ей дом «в деревне», однако она хотела работать и жить в большом городе, что и он. Кищук заявила, что Slowthai игнорировал ее просьбы, но при этом всегда говорил, что старается для нее.

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«Самый ужасный момент — тебе постоянно говорят, что ты виноват. Тебя втаптывают в землю, ты ничего не хочешь, ничего не можешь. Ты становишься безумно некрасивым. Мне кажется, я так отвратительно выглядела — я не могла смотреть на себя в зеркало», — вспомнила исполнительница.

По мнению Кищук, их с рэпером ребенку нужны счастливые родители, но при этом им вовсе не обязательно быть вместе. Она добавила, что не хочет, чтобы сын наблюдал за постоянными ссорами, и пожелала бывшему возлюбленному счастья и «найти клевого партнера».

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Евгений Шульгин
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