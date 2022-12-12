Комбат ВСУ остался инвалидом после боя под Артемовском

Командир батальона 93-й бригады ВСУ Бухала остался инвалидом после боя под Артемовском

Командир батальона 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитро Бухала остался инвалидом после боя под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

По его информации, большие потери украинских военных под Артемовском подтверждаются выводом 93-й бригады с этого направления.

«Вчера в сети появились фотографии награждения комбата Дмитро Бухала из этого соединения, который остался инвалидом. Если уж командиры батальонов превращаются в калек, то несложно представить, что происходит с рядовыми ВСУшниками», — пишут военкоры.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что в районе Артемовска появилось большое число украинских медиков. Военный также предположил, что их появление связано с большими потерями в рядах ВСУ.