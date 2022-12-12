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18:35, 12 декабря 2022Мир

Главы МИД Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Главы МИД Китая и Южной Кореи Пак Чин и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Китая Пак Чин провел переговоры по видеосвязи cо своим южнокорейским коллегой Ван И, в ходе которых министры обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Корея.

«Пак Чин выразил обеспокоенность в связи с провокациями Северной Кореи, в том числе беспрецедентным числом пусков баллистических ракет в этом году», — отмечают в дипведомстве.

По словам Пак Чина, сегодня «как никогда важно поддерживать сотрудничество между Сеулом и Пекином, чтобы не допустить дальнейших провокаций, в том числе ядерных испытаний».

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Сообщается, что Ван И в свою очередь подчеркнул конструктивную роль Китая в решении проблем Корейского полуострова. Оба дипломата согласились, что саммит КНР и Республики Корея стал важной вехой в истории двусторонних отношений стран.

«Стороны согласились принять необходимые меры в соответствии с направлениями развития отношений двух стран, о которых договорились лидеры Республики Корея и Китая», — добавили в Сеуле.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что на фоне происходящих в мире изменений он намеревается развивать дружественные отношения КНДР, чтобы добиваться стабильности в регионе.

КНДР в середине ноября осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря.

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Глеб Бажуткин
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