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19:39, 12 декабря 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин ударил полицейского по лицу и получил штраф

В Адыгее суд оштрафовал 40-летнего россиянина за удар кулаком по лицу сотрудника МВД

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Адыгея суд приговорил к штрафу 40-летнего местного жителя за нападение на сотрудника МВД. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года в поселке Яблоновский пьяного фигуранта доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Там он высказал недовольство и ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Ранее стало известно, что в Астраханской области 40-летний мужчина напал на инспектора ДПС и сломал ему палец.

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Екатерина Власова
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