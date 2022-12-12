Владелец «Стокманна» приобрел Lamoda

Владелец «Стокманна» Панченко приобрел Lamoda, интернет-магазин продолжит работу в России

Предприниматель, владелец сети АО «Стокманн» Яков Панченко завершил сделку по приобретению бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у Global Fashion Group. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что коллектив компании остается, а ее главный исполнительный директор Джери Калмис сохранит свой пост.

В октябре сообщалось, что международный холдинг Global Fashion Group (GFG) принял решение продать Lamoda. 29 ноября стало известно, что немецкая компания «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» захотела купить онлайн-ретейлер. Однако позже работники пресс-службы заявили, что немецкая компания принадлежит владельцу «Стокманна» Якову Панченко.