Меркель уличили в лицемерии по отношению к России

GT: признание Меркель показало, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника

Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели подписания Минских соглашений показало, что коллективный Запад всегда лицемерно относился к России. Об этом пишет Global Times.

По словам автора, западные страны никогда по-настоящему не рассматривали Москву в качестве партнера по диалогу и намеренно разжигали конфликт на Украине.

«Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договоренности», — указывается в статье.

Для многих партнеров США Россия оставалась потенциальным врагом с момента распада СССР из-за ее военного потенциала и политической системы, пишет Global Times.

7 декабря Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.