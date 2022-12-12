Мужчина прислушался к интуиции и выиграл 27 миллионов рублей

В США 66-летний мужчина передумал экономить на лотерейном билете и выиграл $426 тысяч

В США мужчина в последний момент передумал экономить на лотерейном билете, прислушался к интуиции и выиграл 426 тысяч долларов (27 миллионов рублей). Его историю публикует Daily Mirror.

66-летний Рэй Флауэрс-младший заехал на заправку, чтобы приобрести недорогой лотерейный билет. Однако за несколько секунд до оплаты товара на кассе он внезапно передумал и взял более дорогой билет стоимостью 10 долларов. Оплатив его, мужчина сразу же стер защитный слой и замер от удивления. Оказалось, что он выиграл миллион долларов (63 миллиона рублей).

Первым делом Флауэрс-младший отправился домой, чтобы поделиться радостью с женой. Сначала супруга не восприняла его слова всерьез. «Она мне не поверила. Она подумала, что это фальшивый билет», — вспоминает Рэй. Чтобы до конца убедиться в правдивости происходящего, мужчина поехал в штаб-квартиру компании — организатора лотереи.

Сотрудники организации подтвердили выигрыш и предложили клиенту либо сразу забрать весь приз, либо ежегодно в течение 20 лет получать по 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). Флауэрс-младший выбрал первый вариант и после уплаты всех налогов получил 426 тысяч долларов (27 миллионов рублей).

Мужчина планирует пожертвовать часть денег церкви, оказать помощь семье, а оставшуюся сумму сохранить до выхода на пенсию. Счастливый победитель вспоминает день, когда он вдруг решил купить билет подороже: «Какая-то неведомая сила заставила мою руку потянуться именно к тому билету».

Ранее сообщалось, что житель американского округа Честерфилд, штат Вирджиния, отправился в магазин за шоколадным молоком, заодно купил лотерейный билет и разбогател на 640,2 тысячи долларов. Он тоже предпочел не разделять получение приза на ежегодные выплаты в течение 30 лет и забрал приз целиком.