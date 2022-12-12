Экс-премьер Дагестана получил пять лет за аферу с военными поставками

Экс-премьер Дагестана Меджидов получил 5 лет и штраф в ₽900 тыс за хищение ₽108 млн у МО

Мещанский суд Москвы признал бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова виновным в хищении у Минобороны России порядка 108 миллионов рублей, выделенных на создание радиолокационных систем посадки самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Меджидова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Прокурор требовал для Меджидова восемь лет колонии.

Летом Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы сына бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали за убийство 21-летней подруги, которая была студенткой МГИМО. Коллегия присяжных единодушно признала его виновным в совершении преступления. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.