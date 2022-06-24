Сына бывшего премьера Дагестана посадили на 13 лет за убийство подруги

В Москве суд дал 13 лет сыну экс-премьера Дагестана Меджидову за убийство студентки МГИМО

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы сына бывшего премьера Дагестана Муртузали Меджидова за убийство 21-летней подруги, которая была студенткой МГИМО. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Коллегия присяжных единодушно признала Меджидова виновным в совершении преступления. Процесс проходил в закрытом режиме.

8 июня 2021 года суд оправдал сына чиновника. Меджидова тогда освободили из-под стражи. В первый раз присяжные сочли его невиновным, так как не нашли достаточных доказательств совершения преступления. Однако позже оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр.

Он был задержан 29 июля 2020 года по подозрению в убийстве девушки.

Студентка погибла в апреле 2018 года в Москве. По одной из версий, Меджидов мог вытолкнуть ее из окна после ссоры. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).