Xiaomi выпустила новую версию оболочки MIUI для своих смартфонов

Xiaomi представила MIUI 14 для своих смартфонов. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Корпорация выпустила актуальную версию оболочки MIUI во время презентации 11 декабря. По словам представителей корпорации, MIUI 14 создана на базе ОС Android 13, адаптирована под большое количество фирменных устройств и имеет небольшой размер.

В компании отметили, что внутренняя архитектура MIUI 14 была оптимизирована. Также оболочка получила меньше предустановленных приложений, благодаря чему размер прошивки снизился. MIUI 14 вышла с обновленным дизайном экрана блокировки, виджетами, новыми возможностями персонализации. Инженеры Xiaomi также рассказали, что улучшили настройки конфиденциальности — в MIUI 14 пользовательские данные будут храниться на устройстве, а не на облачном сервере.

Xiaomi раскрыла список телефонов, которые получат доступ к MIUI 14 в первую очередь. К ним относятся Xiaomi 12, 12S Ultra, 12S Pro, 12S, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, Mix Fold 2, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition и Redmi K50 Gaming Edition.

Также на мероприятии Xiaomi представила новые флагманы. Xiaomi 13 и 13 Pro получили флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, стереодинамики, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.