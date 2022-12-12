Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка

Фигуристка Маи Михара заработала 61 тысячу долларов, став лидером по призовым на Гран-при

Японская фигуристка Маи Михара заработала больше всех в 2022 году, когда россиянки были отстранены от участия в международных турнирах. Об этом сообщает KP.RU..

23-летняя спортсменка является лидером мирового рейтинга фигуристок по призовым на этапах Гран-при. Она заработала 61 тысячу долларов: 36 тысяч за две победы на этапах Гран-При и 25 тысяч за победу в финале турнира. На втором месте расположилась американка Изабо Левито с 44 тысячами, на третьем — бельгийка Луна Хендрикс с 43 тысячами.

7 декабря KP.RU сообщило, что Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России в сезоне-2022/2023. 16-летняя спортсменка одержала две победы на этапах Гран-при России, выиграла личный и заняла второе место в командном турнире чемпионата страны по прыжкам. Таким образом, она заработала 2,375 миллиона рублей.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.