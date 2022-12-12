Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Завтра
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
14:27, 12 декабря 2022Спорт

Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка

Фигуристка Маи Михара заработала 61 тысячу долларов, став лидером по призовым на Гран-при

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Японская фигуристка Маи Михара заработала больше всех в 2022 году, когда россиянки были отстранены от участия в международных турнирах. Об этом сообщает KP.RU..

23-летняя спортсменка является лидером мирового рейтинга фигуристок по призовым на этапах Гран-при. Она заработала 61 тысячу долларов: 36 тысяч за две победы на этапах Гран-При и 25 тысяч за победу в финале турнира. На втором месте расположилась американка Изабо Левито с 44 тысячами, на третьем — бельгийка Луна Хендрикс с 43 тысячами.

7 декабря KP.RU сообщило, что Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России в сезоне-2022/2023. 16-летняя спортсменка одержала две победы на этапах Гран-при России, выиграла личный и заняла второе место в командном турнире чемпионата страны по прыжкам. Таким образом, она заработала 2,375 миллиона рублей.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Захарова ответила на предложение Ватикана организовать переговоры по Украине
В Госдуме рассказали о подпадающих под наказание за диверсии лицах
Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР
Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце
Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка
Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине
Жительница Подмосковья убила своего сына ножом
В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.