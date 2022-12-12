В отношении бывшей российской судьи возбудили дело о мошенничестве

В Краснодаре бывшая судья стала фигуранткой дела о мошенничестве на полмиллиона рублей

В Краснодарском крае в отношении бывшей судьи Динского районного суда возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом в понедельник, 12 декабря, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2020 году Динский районный суд удовлетворил требования россиянина и его знакомой о взыскании со страховой компании денежных средств в его пользу. После в суд поступила апелляционная жалоба страховщиков. Лично знакомая с россиянином судья решила обогатиться и пообещала, что за полмиллиона рублей может повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу.

Мужчина согласился и спустя пару месяцев передал в служебном кабинете фигурантки 400 тысяч задатка. Два дня спустя родственник мужчины принес остальную сумму. Позже судья создавала видимость, что активно участвует в помощи при рассмотрении апелляции. Обман вскрылся после того, как мужчина и его знакомая проиграли в суде апелляционной инстанции и им было отказано в удовлетворении исковых заявлений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по краю.

15 сентября сообщалось, что СКР подозревает двух высокопоставленных судей из Мордовии в воспрепятствовании правосудию.