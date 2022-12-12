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07:49, 12 декабря 2022Экономика

Производители шуб в России столкнулись с нехваткой зарубежного меха норки

РБК: дефицит импортного меха норки привел к сокращению ассортимента шуб в России

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Российские производители шуб и продавцы меховых изделий столкнулись с нехваткой зарубежного меха норки и ростом цен на сырье. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал председатель совета директоров компании Вугар Исаев, причиной этого стали антироссийские санкции Запада, а также массовое истребление популяции норок в Дании. При этом значительную часть сырья для пошива Россия импортировала из этой скандинавской страны. В результате дефицит материала привел к сокращению ассортимента шуб в 30 процентах магазинов. Кроме того, наблюдается рост цен на сырье от 50 до 100 процентов.

По оценке директора звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимира Бозова, на норку приходится свыше 90 процентов готовых изделий на пушном рынке. Владелица меховой фабрики MaryBelle Юлия Денисова выразила опасения, что если ситуация не наладится, мех для производства станет предметом роскоши.

В 2020 году у норок в Дании выявили штамм инфекции, которая передавалась людям и ослабляла способность к образованию антител. Правительство страны распорядилось уничтожить 17 миллионов особей.

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Марина Совина
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