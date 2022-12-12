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20:44, 12 декабря 2022Мир

В ЕС поделились подробностями девятого пакета санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что девятый пакет санкций не затронет ядерную энергетику
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Adriano Machado / Reuters

Положения девятого пакета санкций против России не затронут сферу ядерной энергетики. Некоторыми подробностями содержания нового пакета антироссийских рестрикций поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«В любом случае ядерная энергетика будет определяться как исключение из правил. Мы ясно дали понять, что безопасность энергоснабжения Венгрии никоим образом не может быть поставлена под угрозу этим пакетом. Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет», — заявил министр. Он отметил, что остальные члены ЕС поддержали это решение.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

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Виктория Кондратьева
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