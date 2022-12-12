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23:09, 12 декабря 2022Мир

Полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Le Soir: бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Фото: Reuters

Бельгийская полиция в понедельник, 12 декабря, провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Результаты обыска пока не сообщаются.

Ранее замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных. Представитель главы Европарламента Роберта Метсола отстранила Кайли от должности.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.

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Марина Совина
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