Папарацци разрушили личную жизнь принца Гарри до знакомства с Меган Маркл

Принц Гарри пожаловался на разрушенную личную жизнь до знакомства с Меган Маркл

Принц Гарри пожаловался, что повышенное внимание папарацци разрушило его личную жизнь до знакомства с Меган Маркл. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

По словам принца, его с детства преследовали папарацци. «Мы редко могли отдохнуть так, чтобы кто-то не выскакивал из кустов с фотоаппаратом или не происходило чего-то еще в таком роде», — вспоминает он. В то время таблоиды платили фотографам десятки тысяч долларов за снимки скрытой камерой, на которых была его мать, принцесса Диана, он или его старший брат принц Уильям.

Когда Гарри стал старше, британская пресса пристально следила за его личной жизнью. По его словам, из-за папарацци у него оставалось все меньше друзей и портились отношения с девушками.

Каждый раз, когда я заводил с кем-то отношения, через несколько недель или месяцев все попадало в газеты. Семью этой девушки начинали изводить, и вся их жизнь летела вверх тормашками. Там было с первой или второй девушкой, а третья или четвертая уже начали задумываться: «Секундочку. Не уверена, что мне этого хочется». Поэтому когда я познакомился с М, то ужасно боялся, что ее отпугнет внимание прессы, как это уже происходило много раз с другими людьми принц Гарри из документального сериала «Гарри и Меган»

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, ее отношениях с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца и Меган. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.