Пентагон продолжит пересмотр военного присутствия на Украине

Представитель Пентагона: США продолжат пересмотр уровня военного присутствия на Украине

Власти Соединенных Штатов продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», — отметил американский чиновник после публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине.

Представитель Минобороны США не уточнил, будут ли власти наращивать или сокращать численность своего контингента на Украине. Чиновник воздержался от комментариев, указав на соображения в сфере безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву будет очень сложно без поддержки США. Он подчеркнул, что срок окончания российской спецоперации также зависит от поддержки Соединенных Штатов. По его словам, чтобы «она была короче, нужна более мощная помощь».