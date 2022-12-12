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14:19, 12 декабря 2022Россия

Песков рассказал о ситуации с гриппом в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле многие болеют гриппом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле много людей, которые болеют гриппом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп — это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с гриппом в стране. По ее словам, в 74 регионах России выявили свиной грипп. Перед ним наиболее уязвимы дети и пожилые, а также те, у кого ослаблено здоровье.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.

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Анастасия Шейкина
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