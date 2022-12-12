Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Синоптик Леус предупредил москвичей о возникновении сильной гололедицы во вторник вечером

Во вторник вечером, 13 декабря, в Москве ожидается сильная гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с «Лентой.ру» он озвучил жителям и гостям столицы прогноз погоды до конца недели.

«Несколько дней назад мы говорили о том, что столичный регион атакует целая серия южных циклонов. Сегодня второй циклон. Накануне он отметился сильным снегопадом, который переходил в мокрый снег, который, в свою очередь, перешел в дождь», — сообщил Леус.

В Москве за минувшую ночь выпала треть декабрьской нормы осадков. А все, что должно было выпасть за декабрь, выпало за 12 число. Также в Москве обновлен рекорд по количеству выпавших осадков для 12 декабря Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Центр этого ненастного циклона, который принес такую «погодную чехарду» в столичный регион, медленно движется на север вдоль западной границы нашей страны, отметил синоптик.

«Начиная с завтрашнего дня в столичный регион придут более холодные воздушные массы. Сегодня у нас от 0 до плюс 5 градусов, дожди. Предстоящей ночью от минус 1 до плюс 4, дожди, которые уже будут гораздо менее интенсивными, а местами начнут переходить в мокрый снег. Во второй половине дня вторника, если в целом говорить о центральных областях, если говорить про Москву, то ближе к вечеру, температура будет опускаться ниже нулевой отметки, осадки будут переходить в снег и образуется сильная гололедица», — рассказал он.

Леус сообщил, что Москву ждет еще один достаточно активный циклон. «Он вновь придет с юго-запада, но траектория его будет проходить таким образом, что мы останемся в холодной воздушной массе. И уже в среду температура будет слабо морозная — в пределах минус 2–минус 6 градусов. И весь этот лед засыпет снегом», — добавил синоптик.

До конца этой недели погода будет носить зимний характер. Она останется облачной. Время от времени будет идти снег. Ночные температуры: от минус 5 до минус 10 градусов, дневные: от минус 2 до минус 3 градусов Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Ранее Леус сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь может быть около 10 градусов мороза.

