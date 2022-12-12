В Польше призвали ЕС и НАТО отреагировать на «российские угрозы» в киберсфере

Аналитики PISM в Польше призвали ЕС и НАТО отреагировать на «российские киберугрозы»

В Польском институте международных отношений (PISM) указали на необходимость углубления сотрудничества между странами Евросоюза и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на документ.

Как заявляют польские аналитики, Россия якобы применяет кибератаки для дестабилизации государств, которые поддерживают Украину. Утверждается, что своими целями Москва в частности выбирает «государственные учреждения, гуманитарные организации и аналитические центры более чем в 40 странах». Помимо этого, авторы документы выразили уверенность, что Россия использует кибератаки для повышения эффективности своих действий на международном уровне.

В связи с этим в PISM призвали начать углублять сотрудничество между странами ЕС и НАТО в данной области, а также распространить эти возможности на Украину и других партнеров, таких как Молдавия и Грузия. По мнению экспертов, подобные меры важны не только для повышения эффективности обмена информацией и укрепления мер кибербезопасности, но также для подготовки планов действий в случае атак.

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в ГД обсуждают создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве. Он также предложил давать русским хакерам за их деятельность в интересах России воинские звания и государственные награды. В пример Гусев привел взлом Министерства финансов Украины российской хакерской группировкой XakNet.