Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что стороны продолжили обсуждение договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном, начатое 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье», — говорится в сообщении.