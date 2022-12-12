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16:03, 12 декабря 2022Бывший СССР

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что стороны продолжили обсуждение договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном, начатое 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье», — говорится в сообщении.

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Алевтина Запольская
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