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12:36, 12 декабря 2022Бывший СССР

Путин поговорил по телефону с Алиевым

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы двух стран затронули реализацию карабахских договоренностей. «Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», — сказано в сообщении.

В Кремле добавили, что главы двух стран договорились о дальнейших контактах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать в проведении встречи Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эти переговоры, по его словам, могут состояться в России.

В конце ноября Путин и Алиев также провели разговор по телефону и обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку. Речь в том числе шла о разблокировке транспортных связей в регионе.

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Полина Матюхина
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