Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке

Московский одиннадцатиклассник получил огнестрельное ранение в Кузьминском лесопарке

Ученик 11-го класса московской школы получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к управлению МВД по Москве.

Эту информацию подтвердил собеседник издания в территориальном отделе полиции.

Об огнестрельном ранении в полицию сообщили сотрудники больницы. В телефонограмме говорилось, что около 21 часа 11 декабря наряд скорой помощи доставил в реанимацию одиннадцатиклассника с пулевым ранением.

Сам пострадавший сообщил, что получил ранение от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов. Обстоятельства дела проверяются.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что в Москве подросток проходил мимо школы и получил удар ножом. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения неизвестного.