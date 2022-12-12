Российский ребенок два часа прождал скорую и умер на руках у матери

Ребенок из Челябинска умер на руках у матери после двухчасового ожидания скорой

Ребенок из Челябинска умер на руках у матери после двухчасового ожидания скорой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, десятилетний мальчик почувствовал себя нехорошо в четверг, 8 декабря, после возвращения из школы. Терапевт выявила у него симптомы вирусного заболевания и прописала препараты и сироп от кашля. Через несколько дней, к воскресенью, температура у ребенка повысилась до 39 градусов, появилась рвота.

После резкого подъема температуры градусник показал такой же резкий спад — меньше 36 градусов. Около восьми вечера мальчику вызвали скорую. Машину прождали два часа, после чего больного, чье состояние ухудшалось, решили везти в больницу самостоятельно.

В отделении скорой ребенка отказались госпитализировать и рекомендовали обратиться в городскую больницу, по дороге в которую он скончался.

Как уточняет Ural Mash, причина смерти ребенка до сих пор не установлена. О начале проверки работы челябинской скорой помощи не сообщается.

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