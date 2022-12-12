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19:24, 12 декабря 2022Ценности

Часы Rolex стали дефицитом в Дубае из-за скуки богачей

Bloomberg: часы Rolex стали дефицитом в Дубае из-за скуки богачей на фоне пандемии

Фото: Rolex / Unsplash

Часы швейцарского бренда Rolex стали дефицитом в Дубае. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что швейцарская часовая промышленность за последние два года испытала растущий спрос. Так, в октябре стоимость экспорта данных аксессуаров на мировом рынке была на 13,3 процента выше, чем за тот же период 2021 года. Однако в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) показатели выросли на 13,8 процента, что сделало страну с населением всего около 10 миллионов человек девятым по величине рынком в мире по продаже швейцарских часов. «Мы подошли к тому моменту, когда мы звоним клиенту и говорим, что у нас есть часы, а они говорят: "Да, я иду". Они даже не спрашивают, какая модель. Все, что мы получаем, они забирают», — рассказал коммерческий директор Ahmed Seddiqi & Sons, официального дистрибьютора Rolex, Мохаммед Абдулмагид Седдики.

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Как утверждает издание, причиной стала пандемия, в связи с чем магазинам в Дубае начали поступать заказы от богатых клиентов, которые от скуки с легкостью тратили деньги на предметы роскоши. При этом они ничего не знали о часах, но хотели их купить, потому что все остальные тоже их покупали. «Неделю назад я был с клиентом, и он носил Rolex Daytona. Он не подозревал об уникальных функциях часов», — заявил Седдики и пояснил, что данная модель создана для автогонщиков, о чем владелец не знал.

В заключение опрошенные продавцы бутиков Rolex отметили, что в магазинах большинство представленных часов предназначены только для демонстрации, а не для продажи. Все, что выставляется в витринах, остается в продаже максимум два-три дня.

В январе популярный хип-хоп исполнитель Халед Мохамед Халед, более известный как DJ Khaled, похвастался своим поклонникам новыми дорогостоящими часами фирмы Jacob & Co. Рэпер поделился в соцсетях роликами, на кадрах которых рассказал о своей покупке — часах Billionaire III из 18-каратного белого золота, инкрустированных 713 бриллиантами. По информации издания Page Six, стоимость такого украшения составляет три миллиона долларов (более 236 миллионов рублей).

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Мария Винар
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