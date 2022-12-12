На Украине заявили о нежелании цивилизованных стран атаковать Россию

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что цивилизованные страны не хотят нападать на Россию

Цивилизованные страны не хотят атаковать Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24.

«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество», — заявил Шмыгаль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опроверг стремление Франции уничтожить Россию. По его словам, у страны никогда не было такой идеи, добавив, что у России и Франции очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения.

