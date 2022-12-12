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06:31, 12 декабря 2022Мир

Россия отвергла заявление Лондона о «постыдных» сделках с Ираном

Посольство РФ в Лондоне отвергло заявление главы МИД Британии о военных поставках Ирана

Фото: Gustavo Valiente / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посольство России в Лондоне прокомментировало высказывание министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который вслед за администрацией США обвинил Иран и Россию в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты отвергли подобные заявления как «целиком надуманные». «Россия в отличие от наших западных оппонентов неизменно привержена соблюдению национального законодательства и норм международного права в своем сотрудничестве с третьими странами», — подчеркнули в дипмиссии подчеркнули.

Кроме того, в посольстве посоветовали главе британского МИД вспомнить о собственных действиях, которые подпадают под такую характеристику. В частности, речь идет «о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», уточнили дипломаты.

Ранее власти США не смогли предоставить доказательства передачи Ираном ракет для России. В свою очередь, Москва отрицает поставки иранского вооружения, а также их использование в украинском конфликте.

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Марина Совина
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