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22:14, 12 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали условия вхождения Сербии в состав России

Депутат Госдумы Чепа заявил, что Сербия может войти в состав России после референдума
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал условия вхождения Сербии в состав России.

По словам парламентария, страны могли бы воссоединиться по итогам референдума, однако такое решение зависит от воли сербского народа, подчеркнул он.

«Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича (президента Сербии. — Прим. «Ленты,ру»), а народа. Это должны определять люди, это референдум», — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что голосование должно быть проведено по воле народа, так как у этой идеи есть «большое число противников», «чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение».

Чепа добавил, что Москва будет оказывать поддержку Белграду «в любом случае», поскольку Сербия является «глубоко дружественной» для России страной.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. В этот день он созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации на севере Косово.

Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря. Сообщалось, что в северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе на пути к КПП «Брняк» произошло три перестрелки.

Летом в Косово возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Марина Совина
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