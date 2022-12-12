Надругавшегося над попутчицей в самолете мужчину передумали сажать в тюрьму

Американец надругался над спящей пассажиркой на рейсе Etihad Airways и получил год условно

Признавшегося в сексуальном насилии над спящей попутчицей в самолете мужчину освободили от тюремного заключения. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в 2018 году, однако приговор по делу вынесли только сейчас. Как утверждает прокуратура США, во время рейса Etihad Airways, следовавшего из Абу-Даби в Нью-Йорке 36-летний Дэниел Кац (Daniel Katz) надругался над «молодой, уязвимой женщиной, которая сидела в затемненном салоне самолета»: мужчина запустив руки ей в штаны и прикоснулся к ней, пока пассажирка крепко спала.

В июне 2021 суд присяжных признал Каца виновным в оскорбительном сексуальном контакте и нападении на спящего человека. Американец получил год условного срока — его приговорили к трем месяцам домашнего ареста, 75 часам общественных работ, а также к внесению в реестр сексуальных преступников. В 2022 году федеральный судья передумал сажать Каца в тюрьму, посчитав вынесенный приговор достаточным наказанием.

«Это повлияет на его способность найти работу и путешествовать. Реестр сексуальных преступников нанесет огромный побочный ущерб», — объяснил причину отклонения ходатайства о тюремном заключении прокуратуры судья.

Пострадавшая девушка отметила, что спустя четыре года ей все еще приходится жить с травмой. «Это шокирует в 2022 году, независимо от того, как в мире женщины часто или успешно борются за свои права, что я так долго должна добиваться справедливости», — заявила она.

Ранее в ноябре жительница Москвы обратилась в отдел полиции с заявлением, что стала жертвой изнасилования в Турции. Сообщалось, что над туристкой надругались двое человек — разнорабочий отеля и его двоюродный брат.