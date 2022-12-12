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16:35, 12 декабря 2022Силовые структуры

Пьяная перестрелка россиян из охотничьих ружей закончилась убийством

В Якутии задержали 40-летнего мужчину за убийство товарища в ходе перестрелки

Фото: СК РФ

В Якутии задержали 40-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 33-летнего товарища. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 11 декабря трое мужчин распивали алкоголь в селе Харыялах. В ходе общения между ними возникла ссора, переросшая в драку. Как сообщает РЕН ТВ, в ходе конфликта 33-летний мужчина был избит, затем он ушел и через пару часов вернулся с охотничьим ружьем в руках и открыл стрельбу по дому. Его противник открыл сейф, зарядил свое ружье и также открыл огонь. В результате перестрелки 33-летний россиянин получил смертельное ранение.

О происшествии в правоохранительные органы сообщили прибывшие на место медики, которых вызвали приятели стрелков. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют причины и обстоятельства пьяной перестрелки.

25 мая сообщалось, что на Кубани полицейские застрелили 28-летнего мужчину, ранившего из ружья инспектора ППС.

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Владимир Седов
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