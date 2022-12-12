Военный эксперт объяснил стратегию по выходу ВС России к Славянску и Краматорску

Кнутов: прорвав оборону у Артемовска и Марьинки, ВС РФ выйдут к Славянску и Краматорску

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, как Вооруженные силы (ВС) России смогут выйти к Славянску и Краматорску. Своим мнением он поделился с «Радио 1».

По его словам, сейчас самыми горячими точками на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации являются Артемовск (украинское название — Бахмут) и Марьинка. Они считаются ключевыми с точки зрения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому прорыв на этих участках откроет для российских войск выход к вышеуказанным населенным пунктам.

При этом, считает полковник в отставке, взятие Артемовска и Марьинки позволит ВС России прорвать линию обороны противника от Угледара до Соледара и полностью контролировать всю прилегающую территорию.

«Тогда останется только одна линия: Славянск — Краматорск. Бои, которые сейчас происходят, хоть и позиционные, но имеют стратегическое значение», — добавил эксперт.

Ранее в декабре военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук объяснил стратегическую важность Артемовска для российских войск. По его словам, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше на Славянск.