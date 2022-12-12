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18:03, 12 декабря 2022Культура

Стало известно о возможном показе «Снегиря» Хлебникова на Каннском фестивале

Фильм «Снегирь» российского режиссера Хлебникова могут показать на Каннском кинофестивале

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Фильм «Снегирь» российского режиссера Бориса Хлебникова могут показать на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера, главу компании СТВ Сергея Сельянова.

Известно, что в настоящий момент ведутся переговоры о возможном включении картины в программу мероприятия. По мнению Сельянова, показ картины в Каннах незначительно повлияет на ее продажи иностранным компаниям. «Это само по себе чрезвычайно сложно. Но нам европейские продавцы говорят, что даже если лента будет в Каннском кинофестивале, это не повлияет на продажи никак», — высказался он.

Премьера фильма назначена на 2023 год. Картина расскажет о блогерах Никите и Максиме, которые присоединяются к экипажу старого сейнера «Снегирь». Во время путешествия им придется столкнуться с множеством испытаний. Режиссером ленты выступил Борис Хлебников, известный по проектам «Аритмия», «Обычная женщина», «Коктебель», «Короткое замыкание» и другим.

Ранее сообщалось о том, что Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля.

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Дениза Мацаева
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