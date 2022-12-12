Стало известно о возможном показе «Снегиря» Хлебникова на Каннском фестивале

Фильм «Снегирь» российского режиссера Хлебникова могут показать на Каннском кинофестивале

Фильм «Снегирь» российского режиссера Бориса Хлебникова могут показать на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера, главу компании СТВ Сергея Сельянова.

Известно, что в настоящий момент ведутся переговоры о возможном включении картины в программу мероприятия. По мнению Сельянова, показ картины в Каннах незначительно повлияет на ее продажи иностранным компаниям. «Это само по себе чрезвычайно сложно. Но нам европейские продавцы говорят, что даже если лента будет в Каннском кинофестивале, это не повлияет на продажи никак», — высказался он.

Премьера фильма назначена на 2023 год. Картина расскажет о блогерах Никите и Максиме, которые присоединяются к экипажу старого сейнера «Снегирь». Во время путешествия им придется столкнуться с множеством испытаний. Режиссером ленты выступил Борис Хлебников, известный по проектам «Аритмия», «Обычная женщина», «Коктебель», «Короткое замыкание» и другим.

Ранее сообщалось о том, что Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля.

