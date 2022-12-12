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06:30, 12 декабря 2022Наука и техника

Созданы металлические снежинки с помощью нанотехнологий

Science: из меди и галлия разработали снежинки с помощью нанотехнологий

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Австралийские и новозеландские специалисты создали металлические снежинки с помощью нанотехнологий. В будущем это позволит разрабатывать более прочные и легкие материалы, помочь очистить окружающую среду или производить инновационную электронику. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Чтобы сформировать металлические нанокристаллы, новозеландские и австралийские ученые экспериментировали с галлием, мягким серебристым металлом, который используется в полупроводниках и превращается в жидкость при температуре чуть выше комнатной.

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Авторы работали с никелем, медью, цинком, оловом, платиной, висмутом, серебром и алюминием. Затем металлы растворялись в галлии при высоких температурах. После охлаждения образовывались металлические кристаллы (представленные в виде кубов, стержней и шестиугольных пластин), при этом галлий оставался жидким. Это происходило из-за взаимодействия между атомистическими структурами различных металлов и жидкого галлия. Специалисты подчеркивают, что в отличие от нисходящих подходов путем вырезания материала, этот метод основан на самосборке атомов.

Ранее сообщалось о создании сотрудниками Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) и Стэнфордского университета безопасного аккумулятора, который способен работать даже при высоких температурах.

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Елена Апазиди
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