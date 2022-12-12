В Подмосковье спрос на участки снизился на 15,76 процента

По итогам октября 2022 года спрос на земельные участки в Московской области снизился на 15,76 процента относительно сентября. О том, что жители Подмосковья стали реже интересоваться одним видом недвижимости, «Ленте.ру» сообщили специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Эксперты отметили, что количество обращений, связанных с покупкой земельного участка в Московской области, снижается на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, в октябре нынешнего года спрос на землю в Подмосковье оказался на 31,88 процента ниже, чем в десятом месяце 2021-го. По сравнению с октябрем 2020 года в 2022-м отрицательная динамика составила 18,22 процента. Несмотря на наблюдаемое падение показателя, по итогам десяти месяцев текущего года наблюдался небольшой рост — относительно января-октября предыдущего года спрос на приобретение земельных участков в Московской области увеличился на 0,59 процента.

«Время экспозиции земельных участков всегда было больше, чем у квартир. Сегодня среднее время продажи квартир в Москве выросло в два раза, а в сегменте участков этот рост еще более существенный. Помимо этого, в сегменте есть четкая сезонность, которая также влияет на срок продажи. Но при этом земля остается интересным вариантом для инвестиций, так как сегодня можно найти очень интересные варианты по очень интересной цене. На данный момент скидки в этом сегменте достигают 50 процентов. В некоторых отдельных случаях торг может быть еще более существенным», — рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Пир приобретении участка для инвестиции эксперт порекомендовал обдумать все детали дальнейшей сделки и выбрать наиболее ликвидный вариант, который отличает доступность проезда на автомобиле и пешая доступность железнодорожной станции. Он добавил, что дополнительными преимуществами объекта станут его близость к водоему и лесу.

В декабре аналитики компании NF Group пришли к выводу, что жители Подмосковья бросились продавать загородные дома и земельные участки. По их данным, с начала 2022 года там в 1,5 раза увеличился объем предложения, до 2,2 тысячи лотов.