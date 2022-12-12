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16:29, 12 декабря 2022Мир

Названа причина отказа стран ЕС согласовать новые санкции против России

Политолог Марков заявил о размытии санкций ЕС против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Санкции против России становятся все более тяжелыми и болезненными для многих европейских стран, потому принятие девятого пакета откладывается: разные государства, стремясь избежать ущерба собственным экономикам, хотят для себя различных уступок и исключений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«В начале, когда принимались только первые пакеты санкций, они были относительно легкими и не вызывали никаких возражений у стран Евросоюза, — напомнил Марков. — Теперь страны переходят к более сложным ограничениям, которые затрагивают экономических интересы различных государств. Естественно, что они требуют для себя каких-то исключений».

Политолог напомнил, что Венгрия исключена из проекта введения предельных цен на российскую нефть как раз потому, что это затрагивает ее экономические интересы: Россия для этой страны является практически единственным поставщиком.

«И с каждым разом таких исключений требуется все больше, санкции размываются, страны не могут прийти к компромиссу. Впрочем, без сомнения, придут», — уверен Марков.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС.

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Наталия Белова
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