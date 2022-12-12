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17:56, 12 декабря 2022Ценности

Мать 12 детей показала процесс подготовки к стирке и смутила пользователей сети

Мать 12 детей Алисия Догерти смутила пользователей сети объемом белья для стирки

Кадр: @doughertydozen

Мать 12 детей Алисия Догерти из Нью-Йорка, США, показала процесс подготовки к стирке и смутила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 5,3 миллиона человек.

Известно, что семья женщины насчитывает 14 человек, включая ее и супруга. На размещенных кадрах юзерша показала, как сортирует принадлежащую ей и родственникам одежду. За спиной у сидящей на полу инфлюэнсерши находились корзины с грязным бельем, которым она впоследствии заполнила пространство комнаты, разложив стопками.

Зрители высказали свое отношение к данному процессу в комментариях, обратив внимание на объем скопившихся предметов гардероба. «Почему дети постарше не сортируют хотя бы свои собственные вещи?», «Вау, я даже не хочу гадать, сколько времени это заняло», «Как ты с этим справилась? Куча [одежды] выглядит бесконечной», «Меня бы добили носки», «Будь осторожна, иначе окажешься погребенной под грудой белья. Но, если честно, хвала тебе! А я еще жалуюсь на своих четверых [детей]», — заявили они.

В ноябре сообщалось, что домохозяйка Чанна Пэтридж из Аризоны, США, начала стирать чужое белье и стала миллионершей. Она призналась, что за 10 месяцев ей удалось заработать 40 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей).

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Алина Гостева
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