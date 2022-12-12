Оценены расходы европейцев на еду

РИА Новости: жители Люксембурга тратят на еду меньше всех остальных европейцев

Жители Люксембурга тратят на еду меньше всех остальных европейцев — на продукты приходится лишь 8,4 процента их расходов, выяснило РИА Новости в ходе исследования, проведенного на основе данных о бюджетах домохозяйств в европейских государствах. Наибольшая доля расходов на еду — 53 процента — у казахстанцев.

По оценке экспертов, в рейтинге лидируют экономически развитые западноевропейские страны. За Люксембургом в списке следуют Нидерланды и Великобритания с долями 8,7 и 10,5 процента соответственно.

Самая существенная доля трат на продукты питания в потребительских расходах — у граждан стран бывшего СССР и Восточной Европы. Более 35 процентов в структуре трат приходится на еду у жителей Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии. Россия оказалась на 31-м месте в составленном изданием рейтинге из 39 стран с показателем 32,2 процента. Ее ближайшими соседями в рейтинге стали Литва и Румыния.

Аналитики отмечают тесную корреляцию доли трат на продукты и ВВП государства на душу населения — чем ниже жители расходуют на покупку еды, тем выше оказывается второй показатель. В странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на продукты обычно невысока.

Ранее в декабре стало известно, что каждый второй россиянин решил сэкономить на новогодних подарках. 31 процент опрошенных намерены значительно сократить расходы на их покупку по сравнению с прошлым годом, еще 27 лишь немного урежут траты. При этом существенно выросла доля тех, кто рассматривает возможность подарить б/у вещи — годом ранее такую готовность выразили девять процентов опрошенных, а сейчас их почти четверть (24 процента).