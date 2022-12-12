Летевший в Казань турецкий самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший из Антальи в Казань самолет вынужденно сел сначала в Самаре, а затем в Москве

Самолет авиакомпании Anadolu Jet, летевший из Антальи в Казань, сменил курс и вынужденно приземлился сначала в Самаре, а затем в Москве. Об этом порталу TourDom рассказали представители турагентств.

Отмечается, что турецкий самолет должен был прибыть в Казань в воскресенье, 11 декабря, но из-за плохих погодных условий он приземлился в другом российском городе. Спустя два часа лайнер вновь вылетел в столицу Татарстана, однако ему снова не удалось сесть в аэропорту назначения. В итоге воздушное судно приземлилось в Москве, где путешественников заселили в отель.

Позже представители авиакомпании уведомили туристов, что из Москвы в Татарстан им придется добираться своим ходом. «Часть путешественников оставляла верхнюю одежду в казанском аэропорту, чтобы по прилете можно было утеплиться, поэтому такие изменения в маршруте для них стали критическими», — пояснила собеседница издания.

Ранее в декабре самолет авиакомпании Azimut, летевший из Москвы в Карши, сменил курс и вынужденно приземлился в другом городе Узбекистана — Самарканде. По данным Uzbekistan Airports, российскому воздушному судну не удалось произвести посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана и неустойчивого ветра.