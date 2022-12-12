Проукраинская активистка пожаловалась на отношение ирландцев к беженцам

Globe and Mail: жители ирландского Каслбара негодуют из-за наплыва украинских беженцев

Проукраинская активистка Лили Лузан, проживающая в ирландском городе Каслбар, пожаловалась на отношение местных жителей к украинских беженцам. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Уточняется, что наплыв украинских беженцев в Ирландию привел к возникновению дефицита жилья, что вынудило правительство страны размещать мигрантов в гостиницах. В результате отели в Калсбаре, который пользуется популярностью у туристов, оказались переполнены украинцами. «Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тысяч человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе», — говорится в публикации.

Растущее недовольство местных жителей подтвердила и Лузан, которая эмигрировала в Ирландию 14 лет назад из Белоруссии, став впоследствии «неофициальным руководителем» по вопросам координации помощи украинцам в этом районе. Она рассказала, что ситуация изменилась в сравнении с началом украинского кризиса. По словам активистки, количество пожертвований сократилось, а волонтеров осталось порядка пары десятков

Лузан пояснила, что власти страны не подготовили жителей к наплыву беженцев, что сделало ее в глаза общественности «лицом» миграционного кризиса. «Я сказала правительству: "Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни". И это то, что происходит», — указала она.

В ноябре жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев. Причиной народного возмущения стало решение поселить сразу 380 мигрантов в специально переоборудованном здании.