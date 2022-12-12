Россия и Иран окажутся в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам

«Интерфакс»: Россия и Иран будут в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам

В понедельник, 12 декабря, Совет Европейского союза (ЕС) на уровне глав МИД обсудит российскую спецоперацию на Украине и развитие событий в Иране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По словам собеседника агентства, участники встречи могут принять новые ограничительные меры в отношении Москвы и Тегерана. «Да, я ожидаю, что оба пакета будут приняты», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Источник добавил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель расскажет 27 министрам стран ЕС о различных аспектах политики в контексте событий на Украине, в том числе затронет вопрос поддержки энергетической системы государства. Ожидается, что участники встречи рассмотрят возможности военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что европейские политики решили усилить подготовку девятого пакета санкций против России. В частности, ЕС планирует ввести 180 позиций санкций, которые затронут технологический, финансовый и медийный секторы.