В Москве автомобиль на большой скорости сбил велосипедиста и попал на видео

На Шипиловской улице в Москве автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео

В Москве автомобиль на большой скорости сбил человека, который переезжал дорогу на велосипеде. Видеозапсись ДТП публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобиль пересекает перекресток и внезапно для его водителя на проезжую часть выезжает велосипедист. Впоследствии машина сбивает его.

По данным Дептранса, человек на велосипеде пересекал дорогу на красный сигнал светофора. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города, движение транспорта не затруднено.

Ранее в Петербурге гражданин Белоруссии сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Мальчик перебегал дорогу на красный свет, после ДТП его в состоянии средней тяжести доставили в больницу.