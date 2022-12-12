Пригожин предложил вернуть на фронт обстрелявшего полицейских под Ростовом

Евгений Пригожин предложил вернуть на фронт обстрелявшего полицейских в Новошахтинске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с предложением вернуть на фронт Павла Николина, обстрелявшего полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Заявление российского бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Он уточнил, что Николин находится под следствием, представители ЧВК оказывают мужчине всевозможную поддержку.

«Руководство ЧВК "Вагнер" никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — отметил Пригожин.

9 декабря предприниматель изъявил желание взять на поруки стрелявшего по полицейским в Новошахтинске. До этого Николин рассказал журналистам, что якобы служил в ЧВК «Вагнер». Пригожин не стал подтверждать эту информацию. Отвечая на просьбу рассказать о ходе расследования, которое он собирался провести, бизнесмен напомнил о рассказе задержанного про полученную им при штурме Бахмута (украинское название Артемовска) контузию, после которой тот провел несколько дней в бессознательном состоянии.

6 декабря в пригороде Новошахтинска Павел Николин открыл стрельбу из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу. После этого нападавший скрылся. Его задержали 7 декабря в cеле Киселево. Мужчина заявил, что начал стрелять по полицейским, поскольку принял их за украинских военных. Также он утверждал, что не заметил, как пересек границу и оказался на территории Ростовской области.