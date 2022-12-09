Пригожин захотел «взять на поруки» обстрелявшего полицейских под Ростовом

Пригожин заявил о готовности «взять на поруки» обстрелявшего полицейских в Новошахтинске

Создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин захотел «взять на поруки» под свою личную ответственность Павла Николина, обстрелявшего полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области. Заявление бизнесмена приводится в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее Николин заявил журналистам, что якобы служил в ЧВК «Вагнер». Пригожин не стал подтверждать эту информацию. Отвечая на просьбу журналистов рассказать о ходе расследования, которое он собирался провести, бизнесмен напомнил о рассказе задержанного про полученную им при штурме Бахмута (украинское название Артемовска) контузию, после которой тот провел несколько дней в бессознательном состоянии.

Журналисты также поинтересовались, что компания предпримет для предотвращения подобных происшествий со своими бойцами. Бизнесмен подчеркнул, что с военнослужащими его подразделения «нет и не будет инцидентов». «Они идут уничтожать врагов. Чтобы они знали, в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколотить стрелочку "налево – враг, направо — РФ"», — заявил создатель «Вагнера».

По его словам, чтобы бойцы ЧВК не получали контузий, способных дезориентировать человека, «необходимо достаточное количество вооружения, боеприпасов и дееспособных войск».

Ранее Пригожин заявил, что информация о якобы принадлежности подозреваемого к ЧВК «носит закрытый оперативный характер».

6 декабря в пригороде Новошахтинска Николин открыл стрельбу из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу. После этого нападавший скрылся. Его задержали 7 декабря в cеле Киселево. Мужчина заявил, что начал стрелять по полицейским, так как принял их за украинских военных. По его словам, он не заметил, что пересек границу и находится на территории Ростовской области.