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14:14, 9 декабря 2022Силовые структуры

Обстрелявший полицейских в Новошахтинске признался в службе в ЧВК «Вагнер»

Обстрелявший полицейских в Новошахтинске признался, что служил в ЧВК «Вагнер»
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Подозреваемый в стрельбе в Новошахтинске Павел Николин

Подозреваемый в стрельбе в Новошахтинске Павел Николин . Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Открывший стрельбу по полицейским в Новошахтинске 38-летний Павел Николин признался в своей принадлежности к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он заявил журналистам в суде, где рассматривался вопрос о его аресте, передает РИА Новости.

Подсудимый, отвечая на вопрос, заявил, что служил в ЧВК, однако затем отказался говорить об этом.

Ранее 9 декабря Николин заявил, что начал стрелять по полицейским, так как принял их за украинских военных. По его словам, он не заметил, что пересек границу и находится на территории Ростовской области.

«Думал — укропы. (...) Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили», — пояснил он.

По данным следствия, 6 декабря мужчина в пригороде Новошахтинска из ручного пулемета открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу.

После этого нападавший скрылся. Его нашли на следующий день и задержали в cеле Киселево Красносулинского района Ростовской области. В СКР уточнили, что ранее он был судим за кражи и разбой. Он отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане, где его завербовали в ряды «Вагнера». Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал провести расследование.

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Любовь Ширижик
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