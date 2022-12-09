Задержанный за стрельбу в Новошахтинске раскрыл причину нападения на полицейских

Задержанный за стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев

38-летний Павел Николин, задержанный за стрельбу в Новошахтинске, раскрыл причину нападения на полицейских. Его признание в пятницу, 9 декабря, цитирует РИА Новости.

По словам мужчины, он принял сотрудников МВД за украинских военных, так как не заметил, что пересек границу и находится на территории Ростовской области.

«Думал — укропы. <...> Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили», — пояснил он.

Сегодня суд изберет Николину меру пресечения.

По данным следствия, 6 декабря мужчина в пригороде Новошахтинска из ручного пулемета открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу.

После этого нападавший скрылся. Его нашли и задержали в cеле Киселево Красносулинского района. В СКР уточнили, что он ранее был судим за кражи и разбой.

Ранее 7 декабря сообщалось, что подозреваемый Павел Николин отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане, где его завербовали в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал провести расследование.